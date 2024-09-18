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    Ерохин: У Соболева еще все впереди

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин оценил игру форварда Александра Соболева. Ранее нападающий принял участие в матче Кубка России с «Рубином».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Сине-бело-голубые победили со счетом 2:0. В активе Соболева одна голевая передача.

    «Игра непросто складывалась, особенно первые 15–20 минут. Не получалось немножко в плане контроля мяча, выхода из обороны. Потом мы прибавили в темпе, в прессинге, наладили контроль мяча, и стало появляться больше моментов. Во втором тайме в целом лучше играли. Поэтому результат закономерный. Могли больше забивать.

    У Соболева только вторая игра была. Все впереди еще. Сегодня помог, поучаствовал в первом голе, молодец. Двигаемся дальше. Все сегодня себя проявили, каждый может игру занести себе в актив, — сказал Ерохин в эфире "Матч ТВ".

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