Нойер: «Бавария» хочет быть в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Баварии»рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа с «Динамо» Загреб.

«Для нас такое начало в новинку. Но важнее всего то, что финал в Мюнхене, и мы хотим там быть. С нетерпением ждем начала. Мотивация на высочайшем уровне. Будет здорово выйти в финал, который состоится в нашем городе.

В первом матче надо выполнить домашнее задание. Мы знаем, какие у соперника сильные и слабые стороны. Знаем, что Мартин Батурина — классный игрок, что Бруно Петкович опасен в штрафной. Надо быть осторожными», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

Матч «Бавария» — «Динамо» Загреб начнется 17 сентября в 22:00 мск.