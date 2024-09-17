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    Нойер: «Бавария» хочет быть в финале Лиги чемпионов

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа с «Динамо» Загреб.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Для нас такое начало в новинку. Но важнее всего то, что финал в Мюнхене, и мы хотим там быть. С нетерпением ждем начала. Мотивация на высочайшем уровне. Будет здорово выйти в финал, который состоится в нашем городе.

    В первом матче надо выполнить домашнее задание. Мы знаем, какие у соперника сильные и слабые стороны. Знаем, что Мартин Батурина — классный игрок, что Бруно Петкович опасен в штрафной. Надо быть осторожными», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Бавария» — «Динамо» Загреб начнется 17 сентября в 22:00 мск.

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