Спортдир «Баварии»: Киммих должен стать капитаном команды в будущем

Спортивный директор мюнхенскойвысказался о будущем в команде защитника

«Нам нужно, чтобы Йозуа Киммих стал лицом проекта. Его игра, готовность, сердце… он предопределён для этого. Он должен стать капитаном "Баварии" в будущем. Но сначала нам нужно продлить контракт», — цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Киммиха рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах в составе «Баварии».

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии на данный момент.