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    Спортдир «Баварии»: Киммих должен стать капитаном команды в будущем

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    Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о будущем в команде защитника Йозуа Киммиха.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Нам нужно, чтобы Йозуа Киммих стал лицом проекта. Его игра, готовность, сердце… он предопределён для этого. Он должен стать капитаном "Баварии" в будущем. Но сначала нам нужно продлить контракт», — цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

    Действующее соглашение Киммиха рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах в составе «Баварии».

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    Напомним, что «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии на данный момент.

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