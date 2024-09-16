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    Лига 1. В лидерах чемпионата прежние лица

    Итоги 4-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — Брест. Лига 1 сезона 2024/2025
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    ПСЖ — Брест. Лига 1 сезона 2024/2025
    Во французском первенстве, пожалуй, нет равных одному клубу. ПСЖ, как и в предыдущие сезоны, снова возглавляет турнирную таблицу. От лидера отстали «Марсель» и «Монако». Первые очки в сезоне набрали «Сент-Этьен» и «Анже», которые по-прежнему занимают места в зоне вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    «Монако» и «Ланса» шагнули вверх по турнирной таблице после матчей 4 тура Лиги 1. Монегаски и «кроваво-золотые» теперь занимают 3 и 4 места соответственно. Вниз на две позиции опустился «Нант», расположившись на 5 строчке чемпионата.

    Резкий скачок вперед сделал «Реймс», команда взлетела на 10 места на 6. Улучшили турнирное положение «Ренн», которые ранее занимал 11 строчку в чемпионате Франции, а теперь 7, а ещё «Тулуза» (с15 на 11) и «Лион» (с 14 на 13).

    От этого взлета пострадали несколько клубов Лиги 1. «Гавр» потерял две позиции и теперь занимает 9 место. «Страсбург» скатился с 9 на 10 строчку, «Ницца» — с 8 на 12, «Брест» — с 12 на 14, «Осер» — с 13 на 15.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В зоне вылета местами поменялись «Сент-Этьен» и «Монпелье», которые расположились на 16 и 18 местах соответственно.

    Фаворит Лиги 1

    Действующий чемпион Франции продолжает демонстрировать качественный футбол в последнее время. На этот раз в рамках 4 тура Лиги 1 ПСЖ на своём поле выиграл у «Бреста» (3:1).

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    • В составе парижан голами отметились Фабиан Руис и Усман Дембеле, который отправил в сетку ворот соперника два безответных мяча. Таким образом ПСЖ набрал 12 очков.

    Топ-4

    «Марсель» и «Монако» стараются не отпускать в серьезный отрыв лидера французской Лиги 1. Оба коллектива аккумулировали по 12 баллов.

    Итак, в рамках 4 тура Лиги 1 «Марсель» переиграл «Ниццу» (2:0). В составе олимпийце голами отметились Нил Мопе и Луис Энрике.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    «Монако» продолжает погоню в чемпионате, команда старается не сбавлять обороты. В прошедшей игре монегаски разгромили «Осер» (3:0): результативными действиями отметились Тило Керер, Вандерсон и Денис Закариа.

    На два балла меньше у «Ланса», который замыкает топ-4 французского чемпионата. «Кроваво-золотые» после четырёх туров набрали 8 пунктов. В рамках минувшего тура команда разошлась миром с «Лионом» (0:0).

    Зона вылета

    Первую победу в сезоне одержал «Сент-Этьен», переиграв в домашнем поединке «Лилль» (1:0). Победный гол аутсайдеру Лиги 1 принес точный удар Матье Кафаро на 6-й минуте встречи.

    Одно очко заработал клуб «Анже», после того, как обменялся голами со «Страсбургом» (1:1).

    Тур № 5

    Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 20 по 22 сентября.

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    Лидер Лиги 1 ПСЖ отправится в гости к «Реймсу». Встреча запланирована на воскресенье, 21 сентября.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Команда из топ-3 «Марсель» на выезде сыграет против «Лиона», а «Монако» в родных стенах примет «Гавр». Матчи состоятся в понедельник, 22 сентября.

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