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    «Бетис» обыграл «Леганес»

    «Бетис» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче пятого тура испанской Примеры «Бетис» дома победил «Леганес» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Оба гола были забиты во втором тайме. На 74-й минуте отличился Эз Эбде, а на 86-й счет удвоил Витор Роке.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Леганес 2:0
    Голы: 1:0 Абде Эззальзули (74'), 2:0 Витор Уго Роке Феррейра (86') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Эктор Бельерин, 62'), Диего Льоренте, Натан, Ромен Перро, Марк Рока, Вилльям Карвалью (Серхи Альтмира, 26'), Пабло Форнальс (Айтор Руйбаль, 87'), Эсекьель Авила (Джовани Ло Чельсо, 63'), Абде Эззальзули, Ассане Диао (Витор Уго Роке Феррейра, 63') Леганес: Хуан Сориано, Энрик Франкеса (Ренато Тапиа, 61'), Хуан Крус (Adrià Altimira, 46'), Хавьер Эрнандес, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс (Матия Настасич, 46'), Валентен Розье, Дарко Брашанац, Оскар Родригес (Сейдуба Сиссе, 61'), Иван Неу (Хулио Чикко, 66'), Себастьен Аллер Предупреждения: Хуан Крус (11'), Валентен Розье (37'), Адриан (41')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В шестом туре «Бетис» сразится дома с «Хетафе», а «Леганес» с «Атлетиком»

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