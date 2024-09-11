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    Ткаченко: Глушенков мог перейти в «Жирону»

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    Известный менеджер Герман Ткаченко рассказал, кто из игроков РПЛ может продолжить карьеру в Европе.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась "Жирона".

    "Жирона" решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.

    Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

    Думаю, главное — "Жирона" все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов», — сказал Ткаченко в интервью Спортсу.

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    • Кроме того, Ткаченко подтвердил, что «Жирона» интересовалась полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

    «Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей "Краснодара" и "Жироны".

    Но не надо думать, что у "Жироны" какие-то особые пристрастия к российскому рынку — уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций», — добавил глава компании ProSports Management.

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