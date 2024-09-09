В «Реал Сосьедаде» сообщили о темпах восстановления Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада»в октябре может провести первый матч после травмы. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа.

«Арсен Захарян в хорошем темпе работает с уже восстановившимися футболистами и придерживается первоначального плана: полное восстановление и возвращение на поле в октябре», — сказали «Матч ТВ» представители «Реал Сосьедада».

В сезоне-2023/2024 Захарян провел за клуб из Сан-Себастьяна 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.