«СЭ»: Кордоба не захотел переходить в «Спартак»

По данным «СЭ», переход колумбийского форварда «Краснодара»в московскийне состоится.

Причиной срыва трансфера стало нежелание 31-летнего нападающего играть за красно-белых. «Спартак» предлагал ему зарплату в размере 4 миллиона долларов в год + 1 миллион бонусом, а футболист хотел 5 млн единой суммой.

При этом команды согласовали трансфер Кордобы за 16 млн евро.

31-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года, у него еще год контракта с «быками». На Transfermarkt колумбиец оценивается в 14 млн евро.

В этом сезоне нападающий сыграл 6 матчей за «Краснодар», забил один гол и сделал два ассиста.