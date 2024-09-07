Сборная Англии сыграет в гостях с Ирландией в рамках первого тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Ирландия

Сборная Ирландии не принимала участие на прошедшем Евро-2024, заняв лишь 4-е место в отборочной группе.

В четырех последних товарищеских матчах ирландцы одержали одну победу, обыграв Венгрию со счетом 2:1. Встреча против сборной Бельгии завершилась вничью (0:0), а Швейцарии и Португалии команда проиграла с сухим счетом — 0:1 и 0:3 соответственно.

На предыдущем турнире Лиги наций сезона 2022/2023 Ирландия заняла третье место в группе и не смогла получить повышение в классе. Шотландцы вышли в Лигу А, Украина стала второй, а Армения заняла последнее место в квартете.

Англия

Англичане стали серебряными призерами прошедшего Евро-2024, уступив в финале сборной Испании (1:2). Таким образом, британская сборная проиграла в решающем матче второго чемпионата Европы подряд.

После Евро-2024 сборная Англии рассталась главным тренером Гаретом Саутгейтом, который возглавлял команду на протяжении последних восьми лет. Временным наставником английской сборной был назначен 50-летний ирландский специалист Ли Карсли.

Сборная «Трех Львов» вылетела из Лиги А по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций сезона 2022/2023. Англичане заняли последнее место в группе с Италией, Венгрией и Германией, не сумев одержать ни одной победы.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 2020 году. Англичане разгромили соперника в товарищеском матче со счетом 3:0.

Всего в 11-ти очных встречах на счету сборной Англии 3 победы, Ирландия оказалась сильнее в одном случае и 7 раз была зафиксирована ничья.

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