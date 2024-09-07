ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ирландия — Англия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Ирландия — Англия

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Ирландии Сборная Англии Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ Харри КейнИрландия — Англия. Онлайн Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус
  • 08:46
    • Матч между сборными России и Таиланда перенесен
    Все новости спорта
    Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    Сборная Англии сыграет в гостях с Ирландией в рамках первого тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Ирландия

    Сборная Ирландии не принимала участие на прошедшем Евро-2024, заняв лишь 4-е место в отборочной группе.

    В четырех последних товарищеских матчах ирландцы одержали одну победу, обыграв Венгрию со счетом 2:1. Встреча против сборной Бельгии завершилась вничью (0:0), а Швейцарии и Португалии команда проиграла с сухим счетом — 0:1 и 0:3 соответственно.

    На предыдущем турнире Лиги наций сезона 2022/2023 Ирландия заняла третье место в группе и не смогла получить повышение в классе. Шотландцы вышли в Лигу А, Украина стала второй, а Армения заняла последнее место в квартете.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Англия

    Англичане стали серебряными призерами прошедшего Евро-2024, уступив в финале сборной Испании (1:2). Таким образом, британская сборная проиграла в решающем матче второго чемпионата Европы подряд.

    После Евро-2024 сборная Англии рассталась главным тренером Гаретом Саутгейтом, который возглавлял команду на протяжении последних восьми лет. Временным наставником английской сборной был назначен 50-летний ирландский специалист Ли Карсли.

    Сборная «Трех Львов» вылетела из Лиги А по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций сезона 2022/2023. Англичане заняли последнее место в группе с Италией, Венгрией и Германией, не сумев одержать ни одной победы.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 2020 году. Англичане разгромили соперника в товарищеском матче со счетом 3:0.

    Всего в 11-ти очных встречах на счету сборной Англии 3 победы, Ирландия оказалась сильнее в одном случае и 7 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Ирландия— Англия с коэффициентом 2.25.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры