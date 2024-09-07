Ирландия
Англия
Ирландия
Турнирное положение: это будет первый матч турнира для команды.
Последним официальным турниром ирландцев был отбор на Евро-2024. Там ирландская сборная смогла набрать только 6 очков и стала четвертой.
Ирландия — Англия: коэффициенты букмекеров
Главная команда Ирландии девять раз поразила ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в июне «парни в зеленом» провели два товарищеских матча, сначала переиграв Венгрию (2:1), а затем уступив Португалии (0:3).
В марте же «зеленая армия» сыграла вничью с Бельгией (0:0) и проиграла Швейцарии (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Джона О’Ши славятся своей силовой манерой игры, однако это обычно не помогает сборной Ирландии добиваться каких-то высот.
В текущей своей группе ирландцы также будут бороться скорее за то, чтобы остаться в Лиге В, а не за то, чтобы подняться в Лигу А.
Англия
Турнирное положение: англичане в июне и июле принимали участие в чемпионате Европы.
Английская «националка» уверенно прошла свою группу, а в плей-офф смогла победить Словакию, Швейцарию и Нидерланды.
Лише в финале главная команда Англии проиграла Испании.
Последние матчи: в прошлом игре сборная Испании как раз уступила испанцам в финале (1:2).
До этого же были победы над Нидерландами (2:1), Швейцарией (1:1, по пенальти 5:3) и Словакией (2:1).
Перед этим сборная «трех львов» сыграла вничью со Словенией (0:0) и Данией (1:1).
Не сыграют: расположение сборной Англии покинули Коул Палмер, Олли Уоткинс и Фил Фоден.
Состояние команды: это будет первый матч сборной Англии под руководством Ли Карсли, который сменил Гарета Саутгейта.
Конечно, пока что-то загадывать крайне сложно, однако, если смотреть на состав, то Англия должна однозначно выигрывать свою группу и выходу в Лигу А.
Статистика для ставок
- Ирландия выиграла только 1 из последних 6 официальных матчей
- Англия проиграла только 1 из последних 7 матчей
- В последнем очном матче Англия победила Ирландию со счетом 3:0 в 2020 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.15, а победа Ирландии — в 7.10.
ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: команды достаточно немало забивают в последнее время, поэтому вполне могут поработать болельщиков голами.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: англичане сильнее своего соперника и должны побеждать в этой игре.
Ставка: победа Англии с форой-1,5 за 2.45.