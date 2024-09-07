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    Ирландия и Англия забьют друг другу?!

    Ирландия — Англия: прогноз и ставка

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    Сборная Англии
    7 сентября на групповом этапе Лиги Наций по футболу сыграют Ирландия и Англия. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 07 Сентября 2024 года

    Ирландия

  • Дублин
    •  Ирландия 19:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Ирландия

    Турнирное положение: это будет первый матч турнира для команды.

    Последним официальным турниром ирландцев был отбор на Евро-2024. Там ирландская сборная смогла набрать только 6 очков и стала четвертой.

    Ирландия — Англия: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Ирландии девять раз поразила ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в июне «парни в зеленом» провели два товарищеских матча, сначала переиграв Венгрию (2:1), а затем уступив Португалии (0:3).

    В марте же «зеленая армия» сыграла вничью с Бельгией (0:0) и проиграла Швейцарии (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Джона О’Ши славятся своей силовой манерой игры, однако это обычно не помогает сборной Ирландии добиваться каких-то высот.

    В текущей своей группе ирландцы также будут бороться скорее за то, чтобы остаться в Лиге В, а не за то, чтобы подняться в Лигу А.

    Англия

    Турнирное положение: англичане в июне и июле принимали участие в чемпионате Европы.

    Английская «националка» уверенно прошла свою группу, а в плей-офф смогла победить Словакию, Швейцарию и Нидерланды.

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    • Лише в финале главная команда Англии проиграла Испании.

    Последние матчи: в прошлом игре сборная Испании как раз уступила испанцам в финале (1:2).

    До этого же были победы над Нидерландами (2:1), Швейцарией (1:1, по пенальти 5:3) и Словакией (2:1).

    Перед этим сборная «трех львов» сыграла вничью со Словенией (0:0) и Данией (1:1).

    Не сыграют: расположение сборной Англии покинули Коул Палмер, Олли Уоткинс и Фил Фоден.

    Состояние команды: это будет первый матч сборной Англии под руководством Ли Карсли, который сменил Гарета Саутгейта.

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    Конечно, пока что-то загадывать крайне сложно, однако, если смотреть на состав, то Англия должна однозначно выигрывать свою группу и выходу в Лигу А.

    Статистика для ставок

    • Ирландия выиграла только 1 из последних 6 официальных матчей

    • Англия проиграла только 1 из последних 7 матчей

    • В последнем очном матче Англия победила Ирландию со счетом 3:0 в 2020 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.15, а победа Ирландии — в 7.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: команды достаточно немало забивают в последнее время, поэтому вполне могут поработать болельщиков голами.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

    Прогноз: англичане сильнее своего соперника и должны побеждать в этой игре.

    Ставка: победа Англии с форой-1,5 за 2.45.

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