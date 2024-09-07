Грузия — Чехия: счет матча 4:1, обзор голов

одолела(4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

В составе грузинской сборной голы забили Хвича Кварацхелия на 33-й минуте с пенальти, Георгий Чакветадзе на 53-й минуте, Жорж Микаутадзе на 63-й минуте и Георгий Кочорашвили на 66-й минуте.

Единственный гол у Чехии записал на свой счет Лукаш Калвах на 80-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Грузия — Чехия 4:1 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (пенальти) (33'), 2:0 Георгий Чакветадзе (53'), 3:0 Жорж Микаутадзе (63'), 4:0 Георгий Кочорашвили (66'), 4:1 Лукаш Кальвах (80') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе (Георгий Гочолеишвили, 75'), Георгий Гвелесиани (Saba Goglichidze, 88'), Гурам Кашия, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Чакветадзе (Зурико Давиташвили, 75'), Георгий Кочорашвили, Отар Китеишвили (Shota Nonikashvili, 74'), Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 75') Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Давид Зима, Лукаш Провод (Павел Шульц, 76'), Матей Ринеш (Ярослав Зелены, 26'), Алекс Краль (Лукаш Кальвах, 46'), Томаш Чванчара (Ондржей Лингр, 46'), Патрик Шик (Адам Гложек, 68'), Tomas Soucek Предупреждения: Владимир Цоуфаль (16'), Алекс Краль (38'), Хвича Кварацхелия (74'), Ладислав Крейчи (81'), Shota Nonikashvili (85'), Георгий Кочорашвили (86')

В следующем матче Грузия встретится с Албанией 10-го сентября, а Чехия сыграет против Украины.