Сольбаккен: Мы создали немало моментов, но не смогли ими воспользоваться

Столе Сольбаккен Фото: globallookpress.com
«Мы, как и думали, игра сложилась непросто. Казахстан хорошо оборонялся и очень плотно играл в штрафной площади и перед ней. Тем не менее мы создали немало моментов, но не смогли ими воспользоваться.
Холанн? Он хорошо играл, создавал моменты. Но, к сожалению, не смог отличиться в этом матче. Поэтому он разочарован», — цитирует Сольбаккена Vesti.kz.
В следующем матче Казахстан сыграет против Словении 9-го сентября, а Норвегия в тот же день встретится с Австрией.