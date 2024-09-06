Сольбаккен: Мы создали немало моментов, но не смогли ими воспользоваться

Главный тренер сборной Норвегииподвел итог матча против Казахстана (0:0).

«Мы, как и думали, игра сложилась непросто. Казахстан хорошо оборонялся и очень плотно играл в штрафной площади и перед ней. Тем не менее мы создали немало моментов, но не смогли ими воспользоваться.

Холанн? Он хорошо играл, создавал моменты. Но, к сожалению, не смог отличиться в этом матче. Поэтому он разочарован», — цитирует Сольбаккена Vesti.kz.

В следующем матче Казахстан сыграет против Словении 9-го сентября, а Норвегия в тот же день встретится с Австрией.