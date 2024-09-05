ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом
  • 19:37
    • СКА, несмотря на гол Кузнецова, проиграл «Металлургу»
  • 19:26
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление «Ак Барса»
  • 17:59
    • Россия разгромила в гостях Вьетнам
    Все новости спорта

    Круговой: По условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России сборная Вьетнама
    Защитник сборной России Данил Круговой высказался о матче против Вьетнама (3:0).

    Данил Круговой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Круговой

    «Нормально, после холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было.

    Не сказал бы лично для себя, что во втором тайме было полегче. Состояние такое странное было — рывок один сделаю, а потом тяжело бежать. Ноги завяли, никак

    Мы уже начали восстанавливаться — дали таблетки, холодную воду. Приедем в гостиницу и будет массаж. Не говорили, буду ли играть с Таиландом. Народу много, по-любому играть будут другие. Честно, по условиям это один из самых сложных матчей. Правда, очень тяжело было. Конечно, хотелось сыграть лучше. В каких-то индивидуальных моментах проседал. До конца ещё требования не понял, потому что давно не был в сборной. За 1-2 дня невозможно требования запомнить. Вьетнам играл достойно, контролировали мяч. Очень хороший, но тяжёлый матч», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

    Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красная фурия» вновь победит
  • Сербия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Путь к восстановлению ЦСКА начнет с победы в дерби
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия порадует своих болельщиков
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры