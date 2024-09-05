Круговой: По условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных

Защитник сборной Россиивысказался о матче против Вьетнама (3:0).

«Нормально, после холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было.

Не сказал бы лично для себя, что во втором тайме было полегче. Состояние такое странное было — рывок один сделаю, а потом тяжело бежать. Ноги завяли, никак

Мы уже начали восстанавливаться — дали таблетки, холодную воду. Приедем в гостиницу и будет массаж. Не говорили, буду ли играть с Таиландом. Народу много, по-любому играть будут другие. Честно, по условиям это один из самых сложных матчей. Правда, очень тяжело было. Конечно, хотелось сыграть лучше. В каких-то индивидуальных моментах проседал. До конца ещё требования не понял, потому что давно не был в сборной. За 1-2 дня невозможно требования запомнить. Вьетнам играл достойно, контролировали мяч. Очень хороший, но тяжёлый матч», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.