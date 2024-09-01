Тедеев: Наша жажда забить гол и старание должны были привлечь силы сверху

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Хороший был первый тайм, однозначно должны были забивать. Доходили до финальной трети, но там нам не хватало чего‑то, может быть, помощи от Господа. Наша жажда забить гол и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы мы забили.

Второй тайм был не совсем в нашу пользу, мы делали не то, что хотели. В итоге считаю, что результат закономерен», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

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Теперь в активе обеих команд стало по пять очков: «Акрон» — четырнадцатый, «Ахмат» — пятнадцатый.