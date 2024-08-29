Адиев: Первые матчи в сборной Казахстана для Черчесова будут очень сложными

Главный тренер «Ахмата»считает, чтобудет сложно добиться успеха на посту главного тренера сборной Казахстана.

Адиев возглавлял сборную Казахстана до назначения Черчесова.

«Очень много кто переживает. И мои текущие дела, даже эти неудачи, воспринимают как свои. Я за это благодарен людям.

Думаю, Черчесову будет сложно. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными.

С Черчесовым обсуждаем чисто профессиональные вопросы. По некоторым футболистам, кандидатам. Понятно, что у него есть свое мнение. Но поинтересоваться у коллеги, который вчера еще с ними работал, — это нормальный процесс. Я тоже иногда интересуюсь. Рабочие моменты! Плюс всегда мы желаем друг другу удачи. У нас очень большое взаимоуважение.

Кто бы ни пришел туда, все равно будет этот привкус, что мы были рядом с большим турниром и нам чуть‑чуть не хватило. Ожидания болельщиков очень высоки. И понятно, что в этом плане там любому тренеру, в том числе Черчесову, будет немного сложно.

Здесь публика будет исходить от себя. Мы же могли! А почему сейчас мы не можем? Болельщики так устроены, они везде одинаковые, они хотят здесь и сейчас», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Сборная Казахстана сыграет с 6 сентября с Новергией, а 9-го встретится со Словенией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.