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    Адиев: Первые матчи в сборной Казахстана для Черчесова будут очень сложными

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    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев считает, что Станиславу Черчесову будет сложно добиться успеха на посту главного тренера сборной Казахстана.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Адиев возглавлял сборную Казахстана до назначения Черчесова.

    «Очень много кто переживает. И мои текущие дела, даже эти неудачи, воспринимают как свои. Я за это благодарен людям.

    Думаю, Черчесову будет сложно. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными.

    С Черчесовым обсуждаем чисто профессиональные вопросы. По некоторым футболистам, кандидатам. Понятно, что у него есть свое мнение. Но поинтересоваться у коллеги, который вчера еще с ними работал, — это нормальный процесс. Я тоже иногда интересуюсь. Рабочие моменты! Плюс всегда мы желаем друг другу удачи. У нас очень большое взаимоуважение.

    Кто бы ни пришел туда, все равно будет этот привкус, что мы были рядом с большим турниром и нам чуть‑чуть не хватило. Ожидания болельщиков очень высоки. И понятно, что в этом плане там любому тренеру, в том числе Черчесову, будет немного сложно.

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    • Здесь публика будет исходить от себя. Мы же могли! А почему сейчас мы не можем? Болельщики так устроены, они везде одинаковые, они хотят здесь и сейчас», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

    Сборная Казахстана сыграет с 6 сентября с Новергией, а 9-го встретится со Словенией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.

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