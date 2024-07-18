Черчесов объяснил, почему возглавил сборную Казахстана

Экс-наставник «Спартака»высказался по поводу того, почему он начал работать со сборной Казахстана.

«Я, когда вернулся из "Ференцвароша", сразу сказал, что хотелось бы работать, там написали — в России, но я-то сказал, что имел в виду в русскоговорящей среде. Не то что я английский не люблю или немецкий, но хочется всё-таки на своём языке доносить свои идеи. Ну, интересовался Азербайджан, но конкретики потом не было. В России практически никто из топ-клубов реально не выходил, чтобы вот так сесть и обменяться мнениями о будущем.

А Казахстан — это русскоязычная страна. Вот то, что я, по большому счёту, имел в виду. Ну, с президентом мы пообщались, была конкретика, что от меня хотят. Ну и начнём, сейчас будет Лига наций», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».