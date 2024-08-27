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    «Зенит» по пенальти проиграл «Акрону» в матче Кубка России

    «Акрон» — «Зенит»: счет матча 1:1, по пенальти 4:5, обзор голов

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    В 3-м туре группового турнира Кубка России «Зенит» на выезде по пенальти уступил «Акрону» — 1:1, 4:5 по пенальти.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    В основное время на гол Дмитрия Васильева хозяева ответили точным ударом Ивана Тимошенко.

    Отметим, что в серии пенальти не забил только Артур.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Акрон — Зенит 2:1
    Голы: 0:1 Дмитрий Васильев (45+2'), 1:1 Иван Тимошенко (пенальти) (54'), : Густаво Мантуан (пенальти) (1'), : Максим Кузьмин (пенальти) (1'), : Педро Энрике (пенальти) (2'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5'), : (пенальти) (5') Акрон: Александр Васютин, Вячеслав Бардыбахин, Марат Таймуразович Бокоев, Dmirtiy Pestryakov, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Владимир Хубулов, Baranok N., Djurasovic A., Esanov S., Benchimol Зенит: Денис Адамов, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Густаво Мантуан, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра Предупреждения: Нуралы Алип (37'), Esanov S. (49'), Владимир Хубулов (65'), Дмитрий Васильев (84')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 7 очками продолжает лидировать в своей группе. «Акрон» с 5 баллами поднялся на вторую строчку в квартете.

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