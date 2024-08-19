Артига: Есть легкое разочарование от ничьей с «Зенитом»

Наставник «Химок»высказался о матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Питерский клуб отыгрался на 89-й минуте благодаря голу Андрея Мостового.

«Двоякие ощущения. Если бы кто-то до матча сказал, что сыграем с "Зенитом" вничью, были бы рады. Но сопернику удалось сравнять счёт на последних минутах, и теперь чувствуется лёгкое разочарование. Горжусь тем, что моя команда была близка к победе.

Мы вели в счёте и начали играть чуть ниже в обороне, так бывает. А у "Зенита" много качественных игроков, они стали прессинговать и сравняли. Мне не в чем упрекнуть команду, доволен тем, как мы играли», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» с пятью очками идут на 9-м месте в таблице. «Зенит» (13) находится в лидерах.