В «Сандерленде» сообщили о продлении контракта с братом Беллингема

Полузащитникподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «черных котов».

Стало известно, что брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема продлил контракт с «Сандерлендом» до лета 2028-го года.

«Я несказанно счастлив переподписать контракт и продлить своё пребывание в "Сандерленде"! Здесь у меня большое количество незаконченных дел, и я верю, что в этом сезоне мы можем добиться многого.

Сандерленд — удивительный город, и я рад представлять цвета этой команды. Всё вокруг заставляет чувствовать себя, как дома, с нетерпением жду нашего возвращения на родной "Стэдиум оф Лайт" в эти выходные!» — сказал Беллингем.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Сандерленд» в Чемпионшипе 45 матчей, забил 7 голов и сделал голевую передачу.