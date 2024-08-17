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    В «Сандерленде» сообщили о продлении контракта с братом Беллингема

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд
    Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «черных котов».

    Джоб Беллингем
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    Джоб Беллингем

    Стало известно, что брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема продлил контракт с «Сандерлендом» до лета 2028-го года.

    «Я несказанно счастлив переподписать контракт и продлить своё пребывание в "Сандерленде"! Здесь у меня большое количество незаконченных дел, и я верю, что в этом сезоне мы можем добиться многого.

    Сандерленд — удивительный город, и я рад представлять цвета этой команды. Всё вокруг заставляет чувствовать себя, как дома, с нетерпением жду нашего возвращения на родной "Стэдиум оф Лайт" в эти выходные!» — сказал Беллингем.

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