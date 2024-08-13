«Фенербахче» не смог пройти «Лилль» в ЛЧ

Завершились еще два матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Турецкий «Фенербахче» и французский «Лилль» сыграли вничью со счетом 1:1.
Первый матч завершился победой догов 2:1, они идут дальше в финал квалификации.
В основное время на 90+1-й минуте защитник «Лилля» Бафоде Диакате забил в свои ворота. Этот мяч перевел игру в дополнительное время, где французы все-таки смогли отличиться на 116-й при помощи точного удара Джонатана Дэвида и пройти дальше в квалификации.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Фенербахче — Лилль 1:1
Голы: 1:0 Бафоде Диаките (автогол) (90 + 1'), 1:1 Джонатан Дэвид (пенальти) (118')
Фенербахче: Доминик Ливакович, Мерт Мюльдюр (Брайт Осави-Самуэль, 63'), Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Джейден Остерволде (Огуз Айдын, 119'), Себастьян Шиманьски, Исмаиль Юксек, Мерт Хакан Яндаш (Юссеф Эн-Несири, 63'), Аллан Сент-Максимен (Ирфан Кавечи, 75'), Душан Тадич (Дженк Тосун, 85'), Эдин Джеко (Бартуг Эльмаз, 91')
Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос (Айсса Манди, 82'), Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье (Усман Туре, 106'), Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи, 98'), Реми Кабелла (Эдон Жегрова, 69'), Бенжамен Андре, Габриэль Гудмундссон (Исмаили, 106'), Джонатан Дэвид, Анхель Гомес (Нгаэль Мукау, 82')
Предупреждения: Мерт Мюльдюр (8'), Алешандро Рибейро (35'), Анхель Гомес (55'), Александр Джику (65'), Чаглар Сёюнджю (68'), Эдон Жегрова (80'), Хакон-Арнар Харальдссон (86')
Удаление: Айсса Манди (109')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В еще одной игре венгерский «Ференцварош» и «Мидтьюланн» сыграли 1:1, но по сумме двух матчей дальше пробились датчане, которые были сильнее в первом матче со счетом 2:0.
На 17-й минуте счет открыл защитник венгров Ибраим Сиссе, но в начале второго тайма забитым голом ответил хавбек датчан Оливер Соренсен.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Ференцварош — Мидтьюлланн 1:1
Голы: 1:0 Ибрахим Сиссе (17'), 1:1 Оливер Сёренсен (50')
Ференцварош: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис (Zsombor Gruber, 83'), Ибрахим Сиссе (Edgar Sevikyan, 83'), Кристиан Рамирес (Эндре Ботка, 46'), Филипп Ромменс, Мохаммад Абу Фани, Кристоффер Закариассен (Кади Малиновски, 75'), Адама Траоре, Александар Пешич (Fortune Bassey, 43'), Raul Gustavo, Мохамед Бен Ромдане
Мидтьюлланн: Дамиан Эмилиано Мартинес, Элиас Рабн Олафссон, Мадс Бек Сёренсен, Йоэль Андерссон, Оливер Сёренсен, Кристоффер Аскильдсен (Aral Simsir, 30'), Дарио Осорио, Жуниньо (Адам Габриэл, 70'), Адам Букса (Ола Брюнхильдсен, 71'), Франкулину (Дениль Кастильо, 90'), Ousmane Diao
Предупреждения: Кристоффер Аскильдсен (6'), Кристиан Рамирес (40'), Кристоффер Закариассен (67'), Йоэль Андерссон (69'), Эндре Ботка (76'), Кади Малиновски (87')
Удаление: Раул (90 + 7')