«Фенербахче» не смог пройти «Лилль» в ЛЧ

Завершились еще два матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Турецкий «Фенербахче» и французский «Лилль» сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый матч завершился победой догов 2:1, они идут дальше в финал квалификации.

В основное время на 90+1-й минуте защитник «Лилля» Бафоде Диакате забил в свои ворота. Этот мяч перевел игру в дополнительное время, где французы все-таки смогли отличиться на 116-й при помощи точного удара Джонатана Дэвида и пройти дальше в квалификации.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Лилль 1:1 Голы: 1:0 Бафоде Диаките (автогол) (90 + 1'), 1:1 Джонатан Дэвид (пенальти) (118') Фенербахче: Доминик Ливакович, Мерт Мюльдюр (Брайт Осави-Самуэль, 63'), Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Джейден Остерволде (Огуз Айдын, 119'), Себастьян Шиманьски, Исмаиль Юксек, Мерт Хакан Яндаш (Юссеф Эн-Несири, 63'), Аллан Сент-Максимен (Ирфан Кавечи, 75'), Душан Тадич (Дженк Тосун, 85'), Эдин Джеко (Бартуг Эльмаз, 91') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос (Айсса Манди, 82'), Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье (Усман Туре, 106'), Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи, 98'), Реми Кабелла (Эдон Жегрова, 69'), Бенжамен Андре, Габриэль Гудмундссон (Исмаили, 106'), Джонатан Дэвид, Анхель Гомес (Нгаэль Мукау, 82') Предупреждения: Мерт Мюльдюр (8'), Алешандро Рибейро (35'), Анхель Гомес (55'), Александр Джику (65'), Чаглар Сёюнджю (68'), Эдон Жегрова (80'), Хакон-Арнар Харальдссон (86') Удаление: Айсса Манди (109')

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В еще одной игре венгерский «Ференцварош» и «Мидтьюланн» сыграли 1:1, но по сумме двух матчей дальше пробились датчане, которые были сильнее в первом матче со счетом 2:0.

На 17-й минуте счет открыл защитник венгров Ибраим Сиссе, но в начале второго тайма забитым голом ответил хавбек датчан Оливер Соренсен.