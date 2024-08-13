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    Де Лигт и Мазрауи стали игроками «Манчестер Юнайтед»

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    Маттейс де Лигт
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    Маттейс де Лигт

    «Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении защитников «Баварии» Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

    За 25-летнего голландца манкунианцы заплатили € 45+5 млн и подписали контракт на пять лет, а 26-летнего марокканца англичане выложили 15+5 млн евро и заключили соглашение на четыре.

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    • Де Лигт с 2022 года сыграл за «Баварию» 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    Мазрауи играл за мюнхенцев с 2022 года. За это время провел 55 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

    Оба футболисты знакомы главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу по работе в амстердамском «Аяксе».

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