Де Лигт и Мазрауи стали игроками «Манчестер Юнайтед»

объявил о приобретении защитников «Баварии»

За 25-летнего голландца манкунианцы заплатили € 45+5 млн и подписали контракт на пять лет, а 26-летнего марокканца англичане выложили 15+5 млн евро и заключили соглашение на четыре.

Де Лигт с 2022 года сыграл за «Баварию» 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Мазрауи играл за мюнхенцев с 2022 года. За это время провел 55 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Оба футболисты знакомы главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу по работе в амстердамском «Аяксе».