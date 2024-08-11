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    «Челси» избежал поражения в товарищеском матче с «Интером»

    «Челси» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Челси» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Лесли Угочукву — игрок «Челси»
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    Лесли Угочукву — игрок «Челси»

    В составе итальянской команды единственный гол забил нападающий Маркус Тюрам на 26-й минуте. «Челси» удалось сравнять счет на 90-й минуте благодаря голу полузащитника Лесли Угочукву.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Челси — Интер 1:1
    Голы: 0:1 Марку Тюрам (26'), 1:1 Лесли Угочукву (90') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Лесли Угочукву, 80'), Леви Колвилл (Олуватосин Адарабиойо, 69'), Марк Кукурелья (Renato Veiga, 46'), Весли Фофана (Бенуа Бадьяшиль, 69'), Энцо Фернандес, Ромео Лавиа (Мойсес Кайседо, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл (Кристофер Нкунку, 46'), Чуквунонсо Мадуэке (Коул Палмер, 46'), Михаил Мудрик (Рахим Стерлинг, 78'), Марк Гиу (Николас Джексон, 56') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 60'), Карлос Аугусто, Франческо Ачерби (Бенжамен Павар, 60'), Янн Биссекк (Алессандро Фонтанароза, 72'), Хоакин Корреа (Daniele Quieto, 75'), Генрих Мхитарян (Thomas Berenbruch, 81'), Кристьян Аслани (Давиде Фраттези, 58'), Николо Барелла (Luka Topalovic, 85'), Марку Тюрам (Эдди Сальседо, 60') Предупреждения: Леви Колвилл (30'), Франческо Ачерби (30'), Марк Кукурелья (42'), Генрих Мхитарян (59')

    В следующем матче «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» 18-го августа в рамках АПЛ, а «Интер» встретится с «Дженоа» в Серии А.

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