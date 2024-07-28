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    «Аякс» может подписать экс-капитана «Барселоны»

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    Бывший капитан «Барселоны» Сержи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

    Сержи Роберто
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    Сержи Роберто

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в подписании Роберто заинтересован амстердамский «Аякс».

    Для 32-летнего футболиста это лишь один из вариантов продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что у него есть предложения от двух клубов английской Премьер-лиги — «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

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    • Сержи Роберто находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». Каталонский клуб решил не продлевать с ним соглашение после консультаций с новым главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Сержи Роберто в 2,5 миллиона евро.

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