«Аякс» может подписать экс-капитана «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны»может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в подписании Роберто заинтересован амстердамский «Аякс».

Для 32-летнего футболиста это лишь один из вариантов продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что у него есть предложения от двух клубов английской Премьер-лиги — «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

Сержи Роберто находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». Каталонский клуб решил не продлевать с ним соглашение после консультаций с новым главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Transfermarkt оценивает стоимость Сержи Роберто в 2,5 миллиона евро.