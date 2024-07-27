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    «Факел» уступил на своем поле «Акрону»

    «Факел» — «Акрон»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

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    В матче 3-го тура РПЛ воронежский «Факел» проиграл дома «Акрону» со счетом 0:2.

    Иван Тимошенко
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    Иван Тимошенко

    Первый тайм не принес забитых мячей, но на 45+3-й минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Евгений Марков.

    На 65-й минуте счет открыл новобранец «Акрона» Иван Тимошенко, перешедший из «Черномоца», а на 77-й минуте преимущество удвоил Солтмурад Бакаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Акрон 0:2
    Голы: 0:1 Иван Тимошенко (65'), 0:2 Солтмурад Бакаев (77') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Игорь Юрганов, Райан Сенхаджи, Табо Селе, Мастерной Владислав, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Евгений Марков, Николай Гиоргобиани Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Максим Палиенко, Константин Савичев, Djurasovic A., Loncar S., Gribov S., Escoval R. Предупреждения: Сергей Божин (6'), Боян Димоски (22'), Gribov S. (48'), Вячеслав Якимов (57'), Даниэль Мишкич (79') Удаление: Евгений Марков (45+3')

    Для «Акрона» эта победа стала первой в истории РПЛ, сейчас у команды три очка. «Факел» пока с 0 очков.

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