Газизов рассказал о трансферных планах «Динамо» Мх

Генеральный директор «Динамо» Махачкалаподелился трансферными планами клуба и сообщил, какое количество новых футболистов стоит еще ждать.

«Трансферная кампания идет хорошо. Думаю, в конце этой недели — на следующей неделе появятся два новых игрока. Потом еще два. То есть максимум четыре человека. Определенные игроки находятся в распоряжении клуба, проходят медосмотр. Последние штрихи. Если все нормально, то объявим», — сказал Газизов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам прошлого сезона «Динамо» Мх завоевало право впервые в своей истории играть в РПЛ. В первом туре команда на выезде сыграла вничью с «Химками» (1:1).