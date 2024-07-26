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    Газизов рассказал о трансферных планах «Динамо» Мх

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    Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов поделился трансферными планами клуба и сообщил, какое количество новых футболистов стоит еще ждать.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Трансферная кампания идет хорошо. Думаю, в конце этой недели — на следующей неделе появятся два новых игрока. Потом еще два. То есть максимум четыре человека. Определенные игроки находятся в распоряжении клуба, проходят медосмотр. Последние штрихи. Если все нормально, то объявим», — сказал Газизов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам прошлого сезона «Динамо» Мх завоевало право впервые в своей истории играть в РПЛ. В первом туре команда на выезде сыграла вничью с «Химками» (1:1).

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