Осимхен надеется покинуть «Наполи» до конца лета

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Приоритетом нигерийского нападающего по-прежнему остается переход в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Источник при этом утверждает, что переговоры между «Наполи» и «Пари Сен-Жермен» о трансфере Осимхена зашли в тупик.
Парижский клуб не собирается выплачивать 130 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с неаполитанским клубом в качестве отступных.
Также отмечается, что Осимхен может рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.
Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Хвичу Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро.