Осимхен надеется покинуть «Наполи» до конца лета

не намерен оставаться вна следующий сезон.

Приоритетом нигерийского нападающего по-прежнему остается переход в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник при этом утверждает, что переговоры между «Наполи» и «Пари Сен-Жермен» о трансфере Осимхена зашли в тупик.

Парижский клуб не собирается выплачивать 130 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с неаполитанским клубом в качестве отступных.

Также отмечается, что Осимхен может рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Хвичу Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро.