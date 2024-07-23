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    Осимхен надеется покинуть «Наполи» до конца лета

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    Виктор Осимхен не намерен оставаться в «Наполи» на следующий сезон.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Приоритетом нигерийского нападающего по-прежнему остается переход в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Источник при этом утверждает, что переговоры между «Наполи» и «Пари Сен-Жермен» о трансфере Осимхена зашли в тупик.

    Парижский клуб не собирается выплачивать 130 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с неаполитанским клубом в качестве отступных.

    Также отмечается, что Осимхен может рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

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