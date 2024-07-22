Стала известна дата проведения прощального мероприятия для Начо в «Реале»

В мадридском сообщили детали прощального мероприятия для экс-защитника команды

Стало известно, что мероприятие пройдет 24-го июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начо будут сопровождать его семья и бывшие игроки «Реала». К тому же, мероприятие посетит президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, что этим летом Начо покинул «Реал» и подписал контракт с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Начо провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах и сделал голевую передачу. Вместе со «сливочными» защитник выиграл Лигу чемпионов сезона 2023/2024, а также вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы 2024-го года.