ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
  • 21:59
    • «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью
  • 19:30
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
  • 18:36
    • «Панатинаикосу» нужен Антон Миранчук
  • 18:00
    • Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый
    Все новости спорта

    Заболотный: Два незабитых пенальти стали нокдауном для нас

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Динамо-Махачкала
    Нападающий «Химок» Антон Заболотный высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (1:1).

    Антон Заболотный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный

    «Первый матч — игра эмоций. Меньше содержания, больше борьбы. Два незабитых пенальти стали нокдауном для нас. Потом было тяжело вернуться, но мы это сделали. У нас новый тренер, новые требования, нужно чуть больше времени.

    Вратарь гостей занервничал после гола? Соглашусь, что он занервничал, поэтому старались чаще бить по воротам, но насыщенная линия обороны не позволяла этого делать», — цмтирует Заболотного «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Химки» примут «Спартак», а «Динамо» отправится в гости к «Краснодару».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не должен проиграть
  • «Пари НН» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Торпедо» побеждать?
  • «Ротор» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Сантос» продолжит радовать своих фанатов
  • «Сантос» — «Коритиба Парана». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Микельсен — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры