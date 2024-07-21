Заболотный: Два незабитых пенальти стали нокдауном для нас

Нападающийвысказался о матче против махачкалинского(1:1).

«Первый матч — игра эмоций. Меньше содержания, больше борьбы. Два незабитых пенальти стали нокдауном для нас. Потом было тяжело вернуться, но мы это сделали. У нас новый тренер, новые требования, нужно чуть больше времени.

Вратарь гостей занервничал после гола? Соглашусь, что он занервничал, поэтому старались чаще бить по воротам, но насыщенная линия обороны не позволяла этого делать», — цмтирует Заболотного «Матч ТВ».

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