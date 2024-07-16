ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальОт Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024
  • 09:11
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь АПЛ сезона 2024/25
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь АПЛ сезона 2024/25

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон Ипсвич
    В разделе календарей LiveSport.Ru появился полный календарь английской Премьер-лиги сезона 2024/25 годов.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    Новый чемпионат Англии по футболу стартует 16 августа, последний тур намечен на 25 мая 2025 года.

    Уже в первом туре чемпион «Манчестер Сити» поедет в гости к «Челси» в Лондон, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», а «Ливерпуль» отправится на выезд к новичку АПЛ «Ипсвичу».

    В пятом туре (21 сентября) встретятся две лучшие команды прошлого сезона «Манчестер Сити» и «Арсенал». Чемпион сыграет у себя дома.

    Манчестерское дерби намечено на 14 декабря, это будет 16-й тур, когда АПЛ будет в самом разгаре.

    В заключительном 38-м туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Фулхэму», «Арсенал» к «Саутгемптону», а «Ливерпуль» сыграет дома с «Кристал Пэлас».

    По итогам прошлого сезона из Чемпионшипа поднялись «Лестер», «Саутгепмтон» и «Ипсвич»

    Полный календарь АПЛ доступен тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пюник» перевесит чашу весов в свою пользу?
  • «Пюник» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сохранит ли ХИК участие в Лиге чемпионов?
  • ХИК — «Паневежис». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Выйдет ли «Шанхай Шеньхуа» в 1/4 Кубка Китая?
  • «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.13
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Пюник — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч ХИК — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Надаль — Борг
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крузейдерс — Каернарфон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хартс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Накашима — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Харрис — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры