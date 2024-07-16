LiveSport.Ru опубликовал полный календарь АПЛ сезона 2024/25

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Новый чемпионат Англии по футболу стартует 16 августа, последний тур намечен на 25 мая 2025 года.

Уже в первом туре чемпион «Манчестер Сити» поедет в гости к «Челси» в Лондон, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», а «Ливерпуль» отправится на выезд к новичку АПЛ «Ипсвичу».

В пятом туре (21 сентября) встретятся две лучшие команды прошлого сезона «Манчестер Сити» и «Арсенал». Чемпион сыграет у себя дома.

Манчестерское дерби намечено на 14 декабря, это будет 16-й тур, когда АПЛ будет в самом разгаре.

В заключительном 38-м туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Фулхэму», «Арсенал» к «Саутгемптону», а «Ливерпуль» сыграет дома с «Кристал Пэлас».

По итогам прошлого сезона из Чемпионшипа поднялись «Лестер», «Саутгепмтон» и «Ипсвич»

Полный календарь АПЛ доступен тут.