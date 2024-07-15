Гасперини: Италия выглядела бессодержательной, и это разочаровало больше всего

Главный тренервысказался о выступлении сборной Италии на Евро-2024.

«Я разделяю ту же точку зрения, что и многие другие. Нам не хватало командной игры. Спаллетти не смог заложить определенные принципы, и только он знает причины. Италия выглядела бессодержательной, и это разочаровало больше всего.

Сборная Италии всегда отличалась своей сплоченностью и чувством принадлежности к команде. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа или Месси, но не было и недостатка в отличных футболистах.

Наших обладателей "Золотого мяча" зовут Ривера, Росси и Баджо. В 2006 году его выиграл защитник Каннаваро. В той команде, которая выиграла чемпионат мира 2006 года, были Яквинта, Каморанези, Джилардино, Оддо, Гроссо и Перротта.

Когда случается разочарование, итальянцы хотят начать все с нуля. Напротив, мы должны извлечь урок и начать с молодежных команд.

80% молодых итальянцев играют в футбол, и, если мы не сможем их развить и вывести в основную команду, значит, система работает неправильно», — цитирует Гасперини Corriere dello Sport.

Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.