Радимов — о сборной Англии: Играть в такой футбол — кощунство

Бывший капитан «Зенита»считает, что сборная Англии на Евро-2024 показывает чересчур прагматичный и оборонительный футбол, располагая таким подбором игроков.

«Зависит от схемы, которую выберут англичане. Если играть на встречных курсах с испанцами, то тоже можно нарваться на серьезные неприятности. Но для них более привычно играть надежно в обороне, что у них так сильно не получается на этом турнире. Единственное, что может помочь англичанам — космос.

Если Англия проиграет этот финал, Саутгейт будет одним из худших тренеров на этом ЕВРО‑2024. В моем понимании показывать такой футбол с такими футболистами — кощунство. Игроки сами уже не хотят. Они хотят играть более ярко и открыто. Англичане еще не попадали ни на одного серьезного соперника», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, финал Евро-2024 Испания — Англия состоится сегодня, 14 июля, 22:00 (мск).