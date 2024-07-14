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    Онопко: Пока Ямаль не стал Месси или Роналду

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    Экс-капитан «Спартака» и сборной России Виктор Онопко оценил игру 17-летнего Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Бывает, про футболиста говорят: "Ой, какой талант!" А он сыграет один-два матча, выстрелит на каком-то турнире — и пропадает. Примеров масса. Держать высочайший уровень не один месяц и даже год — это самое сложное в футболе.

    У Ямаля, безусловно, есть все качества, чтобы стать звездой, но пока рано называть его новым Месси или Роналду. По таланту он, наверное, ближе к Месси, но, чтобы достигнуть его уровня, Ламину надо ещё много работать», — сказал Онопко «Чемпионату».

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