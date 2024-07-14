Онопко: Пока Ямаль не стал Месси или Роналду

Экс-капитан «Спартака» и сборной Россииоценил игру 17-летнего

«Бывает, про футболиста говорят: "Ой, какой талант!" А он сыграет один-два матча, выстрелит на каком-то турнире — и пропадает. Примеров масса. Держать высочайший уровень не один месяц и даже год — это самое сложное в футболе.

У Ямаля, безусловно, есть все качества, чтобы стать звездой, но пока рано называть его новым Месси или Роналду. По таланту он, наверное, ближе к Месси, но, чтобы достигнуть его уровня, Ламину надо ещё много работать», — сказал Онопко «Чемпионату».