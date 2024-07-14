Хесус Навас уйдет из сборной Испании после Евро-2024

Защитник «Севильи» и сборной Испаниисообщил, что уйдет из национальной команды после Евро-2024.

«Мората сообщил, что настал момент говорить мне, потому что это будет моя последняя игра. То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — цитирует Наваса ESPN.

Всего за сборную Испании 38-летний игрок провел 56 матчей, забил 5 голов. Первый матч Хесус Навас сыграл в 2009 году. Со сборной он стал чемпионом мира, Европы и победителем Лиги наций.

Календарь и таблица Евро-2024

На Евро-2024 защитник сыграл две встречи — против Албании (1:0) и Франции (2:1). Финал Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск.