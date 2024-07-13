Мората: Мы стараемся защитить Ямаля в мелочах, потому что он отличается от многих игроков

Нападающий сборнойвысказался об отношении игроков национальной команды к 16-летнему

«С любовью, искренне демонстрируя уверенность в нём. Большинство игроков здесь уже несколько месяцев проводят матчи вместе, и мы говорили ему: "Мы выиграем Евро!" Мы советовали ему подумать о том, как он может помочь нам в этом.

Мы стараемся защитить его в мелочах, потому что он отличается от многих игроков. Но мы можем сказать то же самое о Нико (Уильямсе) и Дани Ольмо — все они особенные. Я мог бы перечислить всю нашу команду. Сейчас мы всего в одном шаге от того, чтобы вновь переписать историю, но нам придётся постараться, потому что это будет нелегко», — приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Испании вышла в финал Евро-2024, где встретится с Англией завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.