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    Семак: У «Зенита» получилась скомканная подготовка к матчу с «Краснодаром»

    Футбол Зенит Краснодар Суперкубок России Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Краснодара».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Подготовка получилась немного скомканной. Хотелось дать игрокам побольше времени, чтобы они могли отдохнуть психологически — предыдущий чемпионат был сложным и тяжелым.

    В ходе Летнего кубка играли через два дня на третий, попытались дать нагрузку дифференцированно, чтобы все получили игровую практику.

    Между заключительной игрой на турнире с "Црвеной Звездой" и матчем за Суперкубок было немного времени. Поэтому надеемся, что состояние игроков будет абсолютно нормальным. Будем прибавлять от игры к игре.

    Две недели — недостаточный срок, чтобы можно было полноценно влиться в коллектив. Кто‑то быстрее понимает какие‑то принципы, кто‑то медленнее. Но это абсолютно нормально, идет рабочий процесс. Постепенно ребята встраиваются, привыкают к режиму, в котором мы работаем.

    Игры против "Краснодара" складывались для нас по‑разному. Где‑то мы смотрелись хорошо и свежо, где‑то матчи проходили очень сложно.

    Что касается "Краснодара", то он провел очень хороший сезон. Это команда, у которой достаточно много быстрых игроков. Особенно они опасны при контратаках и стандартах. Есть исполнители хорошего уровня. Думаю, будет интересная игра между лучшими командами прошлого сезона.

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    • Краснодарцы тоже провели немного игр, информация есть, но это именно контрольные матчи. Каким будет состояние игроков "Краснодара" в игре за Суперкубок, предположить сложно. Но основная обойма понятна, как и наша для соперника, поэтому сюрпризов по части составов, мне кажется, не будет.

    Что касается нашего костяка, средней линии — естественно, когда Вендел, Барриос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Кассьерра находятся в хорошем состоянии, то они играют в стартовом составе. Но будем оценивать состояние всех игроков — кто может выйти. На основании этого будем делать выбор тех или иных футболистов на те или иные позиции. Критерий — кто лучше готов к требованиям, которые нужны для этой встречи», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

    Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.

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