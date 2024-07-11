Семак: Появление Смолова — большой плюс для «Краснодара»

Главный тренер «Зенита»поделился мнением об изменениях в составе

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за Суперкубок России.

«Команда изменилась незначительно. Кто‑то ушел, кто‑то пришел, но изменения небольшие. Появление Федора Смолова — большой плюс для команды. Он может играть и нападающего, и второго форварда. Игрок, который умеет забивать, серьезное усиление. Са и Батчи — быстрые и техничные игроки. Вся группа атаки выглядит мощно.

Команда долгое время лидировала в прошлом сезоне, заняла второе место. Встреча двух самых сильных клубов. Играть против "Краснодара" всегда интересно. Сложно предположить, как сложится игра.

В нашем клубе есть встречи по трансферам и целям. Мы садимся и обсуждаем, какие позиции нужно усилить. Мы со своей стороны предлагаем кого‑либо, а клуб со своей стороны занимается поиском игроков. Потом руководство вступает в процесс уточнения тех или иных возможностей по поводу приобретения игроков. Меня ставят в известность.

Такого, чтобы приехали игроки, которых я не знаю, не бывает. Разногласия есть. У клуба может быть свое мнение, у меня свое. Это рабочие моменты. Но они решаются, серьезных проблем в этом отношении нет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.