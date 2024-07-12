Родри о финале Евро-2024: У нас есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить

Полузащитник сборнойподелился мыслями перед финальным матчем Евро-2024 с

«Я хорошо их знаю, я знаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, у них очень талантливые игроки, которые могут справиться со всеми аспектами игры.

Они хорошо защищаются, они могут атаковать, у них хорошо поставлена игра. Мы должны работать над тем, как им навредить. У нас есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить.

Кого из англичан я бы выделил? У них много таких. Мне нравится Фил Фоден, потому что я его знаю, он играет со мной. Он игрок, которого нужно держать очень плотно, потому что у него есть врождённая способность двигаться в небольшом пространстве. Но есть много игроков, которые могут нанести вам большой ущерб. Я не люблю фокусироваться на одном игроке.

Мне нравится рассматривать Англию в целом. И мы выходим на поле с нашим оружием, один на один», — приводит слова Родри AS.

Напомним, что сборные Испании и Англии встретятся в рамках финала Евро-2024 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).