«Ювентус» подпишет еще одного француза

Жан-Клер Тодибо Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, французский футболист заинтересован в переходе в туринский клуб.
Источник также утверждает, что «Ницца» ранее отклонила предложение «Вест Хэма» по Тодибо. Лондонский клуб был готов заплатить 35 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Тодибо в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Франции 2
Напомним, ранее на этой неделе «Ювентус» выкупил у «Ниццы» центрального полузащитника Кефрена Тюрама.