«Ювентус» подпишет еще одного француза

Очередным новичкомможет стать центральный защитник «Ниццы»

По информации журналиста Фабрицио Романо, французский футболист заинтересован в переходе в туринский клуб.

Источник также утверждает, что «Ницца» ранее отклонила предложение «Вест Хэма» по Тодибо. Лондонский клуб был готов заплатить 35 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Тодибо в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Франции 2

Напомним, ранее на этой неделе «Ювентус» выкупил у «Ниццы» центрального полузащитника Кефрена Тюрама.