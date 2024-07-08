Титов: Ямаль играет так ярко в свои 16 лет

Экс-капитан «Спартака»высказался об игре форварда сборной Испании

На Евро-2024 футболист сделал три голевые передачи.

«Самый яркий школьник играет в Испании. Думаю, что он еще должен добавить. Он играет так ярко в свои 16 лет. Он не забивает себе голову схемами и тренерскими установками.

Он просто играет в футбол и получает удовольствие. Если бы я делал ставки на футболистов, то, думаю, можно было бы что-нибудь придумать с этим мальчишкой», — сказал Титов «СЭ».

Испания в 1/2 финала Евро-2024 сыграет против Франции. Матч начнется 9 июля в 22:00 мск.