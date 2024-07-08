Баринов: Поеду в «Алавес» либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую

Полузащитниквысказался о зарплате, которую хочет получать в испанском

«Поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

Не вяжется с желанием поиграть в Европе? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию в ущерб себе и своим близким? Это странно», — заявил Баринов Sport24.

Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». Всего за железнодорожников сыграл 215 матчей, забил 10 мячей, сделал 14 голевых передач. На портале Transfermarkt 27-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.