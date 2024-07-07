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    Николич подвел итоги Братского кубка, где ЦСКА одержал победу

    Футбол ЦСКА Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру своей команды в матчах Братского кубка, где армейцы заняли 1-е место.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного.

    Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», — передает слова Николича Чемпионат.

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    • Напомним, что ЦСКА во 2-м туре Братского кубка обыграл «Партизан» со счетом 3:0. В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги армейцы сыграют против 20-го июля с «Ростовом».

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