Николич подвел итоги Братского кубка, где ЦСКА одержал победу

Главный тренероценил игру своей команды в матчах Братского кубка, где армейцы заняли 1-е место.

«Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного.

Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», — передает слова Николича Чемпионат.

Напомним, что ЦСКА во 2-м туре Братского кубка обыграл «Партизан» со счетом 3:0. В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги армейцы сыграют против 20-го июля с «Ростовом».