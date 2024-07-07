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    Полузащитник «Ньюкасла» может заменить Крооса в «Реале»

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    Руководство «Реала» рассматривает возможности подписания полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает Marca.

    Бруно Гимарайнс
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    Бруно Гимарайнс

    Стало известно, что «Реал» планирует приобрести полузащитника в летнее трансферное окно. Боссы «сливочных» видят в Гамарайнсе замену Тони Кроосу, который после вылета сборной Германии на Евро-2024 завершил свою карьеру футболиста.

    Несмотря на это, трансфер Гимарайнса в «Реал» может затрудниться из-за того, что на игрока также претендует «Манчестер Сити».

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Ньюкасл» 37 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.

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