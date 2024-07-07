Полузащитник «Ньюкасла» может заменить Крооса в «Реале»

Руководстворассматривает возможности подписания полузащитника. Об этом сообщает Marca

Стало известно, что «Реал» планирует приобрести полузащитника в летнее трансферное окно. Боссы «сливочных» видят в Гамарайнсе замену Тони Кроосу, который после вылета сборной Германии на Евро-2024 завершил свою карьеру футболиста.

Несмотря на это, трансфер Гимарайнса в «Реал» может затрудниться из-за того, что на игрока также претендует «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Ньюкасл» 37 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.