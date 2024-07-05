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    Колыванов: Надеюсь, Роналду в матче с Францией покажет всё, на что способен

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча между сборными Португалии и Франции в четвертьфинале Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Французы при Дешаме играют в не лучший футбол. Лучшим у них был чемпионат мира в России.

    На этом турнире команда забивает корявые голы: то с пенальти, то автогол. Комплектация команды на высоком уровне. Они доходят до ворот, но у них слабая реализация.

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    • Португалия — симпатичная команда. Они играют с преимуществом. Их проблема не в Роналду — он, наоборот, дает возможность больше раскрыться партнерам по команде, потому что по два или три защитника играют с ним.

    Партнеры пытаются его найти передачей, но это сложно, потому что между трех защитников тяжело забить.

    Надеюсь, сегодня Роналду покажет всё, на что способен. Обе команды имеют хорошие шансы. В таких играх может сыграть фактор одного гола», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

    Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    На текущем чемпионате Европы Криштиану Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола.

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