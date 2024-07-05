Колыванов: Надеюсь, Роналду в матче с Францией покажет всё, на что способен

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча между сборнымив четвертьфинале Евро-2024.

«Французы при Дешаме играют в не лучший футбол. Лучшим у них был чемпионат мира в России.

На этом турнире команда забивает корявые голы: то с пенальти, то автогол. Комплектация команды на высоком уровне. Они доходят до ворот, но у них слабая реализация.

Португалия — симпатичная команда. Они играют с преимуществом. Их проблема не в Роналду — он, наоборот, дает возможность больше раскрыться партнерам по команде, потому что по два или три защитника играют с ним.

Партнеры пытаются его найти передачей, но это сложно, потому что между трех защитников тяжело забить.

Надеюсь, сегодня Роналду покажет всё, на что способен. Обе команды имеют хорошие шансы. В таких играх может сыграть фактор одного гола», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

На текущем чемпионате Европы Криштиану Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола.