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    Сафонов выехал из России, несмотря на задолженность по алиментам

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    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по-прежнему не погасил всю задолженность по алиментам перед бывшей супругой, но все равно смог выехать из России.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По информации журналиста Ивана Карпова, запрет на выезд Сафонова был снят после того, как он частично погасил задолженность, выплатив 22 тысяч рублей.

    Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени 25-летний вратарь выехал из России. Сейчас он находится в Европе.

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    • Ранее стало известно, что общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей. В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.

    Напомним, в середине июня Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.

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