Сафонов выехал из России, несмотря на задолженность по алиментам

Вратарь «Пари Сен-Жермен»по-прежнему не погасил всю задолженность по алиментам перед бывшей супругой, но все равно смог выехать из России.

По информации журналиста Ивана Карпова, запрет на выезд Сафонова был снят после того, как он частично погасил задолженность, выплатив 22 тысяч рублей.

Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени 25-летний вратарь выехал из России. Сейчас он находится в Европе.

Ранее стало известно, что общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей. В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.

Напомним, в середине июня Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.