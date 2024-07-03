Сафонов выехал из России, несмотря на задолженность по алиментам

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Ивана Карпова, запрет на выезд Сафонова был снят после того, как он частично погасил задолженность, выплатив 22 тысяч рублей.
Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени 25-летний вратарь выехал из России. Сейчас он находится в Европе.
Ранее стало известно, что общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей. В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.
Напомним, в середине июня Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.