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    Эксперт: Турции придется терпеть и отбиваться в матче с Нидерландами

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    Эксперт турецкого футбола и спортивный комментатор Эльвин Керимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Турции и Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «С Нидерландами Турции будет сложно. Турция отлично сыграла с Австрией, но Нидерланды провели свой лучший матч на турнире с Румынией. До этого они оставляли противоречивые впечатления.

    Турции не нужно будет мудрить и разыгрывать мяч под прессингом — надо будет упросить игру.

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    • Хорошо, что вернется Чалханоглу, он может делать длинные передачи. Конечно, Нидерланды — фаворит, а Турции придется больше терпеть и отбиваться», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

    Матч Нидерланды — Турция пройдет 6 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.

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