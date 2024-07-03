Эксперт: Турции придется терпеть и отбиваться в матче с Нидерландами

Эксперт турецкого футбола и спортивный комментаторподелился ожиданиями от предстоящего матча между сборнымив четвертьфинале Евро-2024.

«С Нидерландами Турции будет сложно. Турция отлично сыграла с Австрией, но Нидерланды провели свой лучший матч на турнире с Румынией. До этого они оставляли противоречивые впечатления.

Турции не нужно будет мудрить и разыгрывать мяч под прессингом — надо будет упросить игру.

Хорошо, что вернется Чалханоглу, он может делать длинные передачи. Конечно, Нидерланды — фаворит, а Турции придется больше терпеть и отбиваться», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Матч Нидерланды — Турция пройдет 6 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.