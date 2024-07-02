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    Защитник сборной Турции: Мы сделаем все от нас зависящее

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    Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 с Австрией.

    Мерт Мюльдюр
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    Мерт Мюльдюр

    «На кону путевка в четвертьфинал, и обе команды хотят ее заполучить. Мы хорошо изучили соперника. Не думаю, что повторится история прошлой встречи. В команде царит гармония. Мы сделаем все от нас зависящее, вне зависимости от того, кто выйдет на поле. Даже когда я не играл за "Фенербахче", то готовился. Хотел поехать на ЕВРО. Много работал на тренировках, и тренер доверил мне футболку.

    Австрия — мощная сборная. Не хотел бы выделять кого-то из ее игроков. Они здорово играют вместе и знают свои сильные и слабые стороны. Я вырос в Австрии, так что тесно связан с этой страной. Мне позвонило много друзей из Вены. Для меня все немного иначе, чем для остальных, но не было и момента, когда бы я думал, что буду выступать за сборную Австрии», — приводит слова Мюльдюра пресс-служба УЕФА.

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    • Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции состоится сегодня, 2-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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