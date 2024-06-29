Аршавин назвал Сербию — главным разочарованием Евро-2024

Экс-полузащитник сборнойобъяснил, почемуявляется главным разочарованием чемпионата Европы 2024-го года.

«Я выбрал сербов: есть хорошие игроки, но команда приехала как разобранная. Тренер так и не нашёл оптимальные сочетания, особенно в атаке», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Евро-2024 Сербия заняла последнее 4-е место в группе С с 2 очками в активе. В последнем туре национальная команда сыграла вничью с Данией (0:0).

Напомним, что сегодня, 29-го июня стартуют матчи 1/8 финала Евро-2024. Все прогнозы можно посмотреть по этой ссылке.