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    Хвича КварацхелияОт радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024
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    Аршавин назвал Сербию — главным разочарованием Евро-2024

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    Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему Сербия является главным разочарованием чемпионата Европы 2024-го года.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я выбрал сербов: есть хорошие игроки, но команда приехала как разобранная. Тренер так и не нашёл оптимальные сочетания, особенно в атаке», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    По итогам группового этапа Евро-2024 Сербия заняла последнее 4-е место в группе С с 2 очками в активе. В последнем туре национальная команда сыграла вничью с Данией (0:0).

  • От радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024
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