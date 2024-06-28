Саутгейт — о матче со Словакией: Нам предстоит сложнейшее испытание

Наставник английской сборнойрассказал, что ждет от игры со сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024.

«Всё, что было до, уже неважно. Нам есть на что опереться для движения вперёд, но в то же время это новое испытание, другая стадия турнира. Каждый матч здесь стоит особняком и может порой обрести неожиданный поворот.

Словакия высоко прессингует, надёжно обороняется, так что надо уметь выходить из под этого прессинга. Это будет сложнейшее испытание», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Матч Англия — Словакия пройдет 30 июня в 19:00 по московскому времени.