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    Саутгейт — о матче со Словакией: Нам предстоит сложнейшее испытание

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    Наставник английской сборной Гарет Саутгейт рассказал, что ждет от игры со сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Всё, что было до, уже неважно. Нам есть на что опереться для движения вперёд, но в то же время это новое испытание, другая стадия турнира. Каждый матч здесь стоит особняком и может порой обрести неожиданный поворот.

    Словакия высоко прессингует, надёжно обороняется, так что надо уметь выходить из под этого прессинга. Это будет сложнейшее испытание», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Матч Англия — Словакия пройдет 30 июня в 19:00 по московскому времени.

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