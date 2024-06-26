Украина сыграла вничью с Бельгией и покинула ЧЕ-2024, Словакия и Румыния поделили очки и вышли в плей-офф

В третьем туре группы Е на чемпионате Европы по футболу 2024 года прошли два матча по итогам, которых определились участники плей-офф.

Украина и Бельгия сыграли со счетом 0:0.

Первый тайм получился довольно закрытым, команды почти не имели шансов поразить ворота друг друга.

После перерыва игра пошла повеселее, бельгийцы пошли активнее вперед, но забить в итоге никто так и не смог.

После этого матча у Бельгии и Украины стало по 4 очка.

Футбол. Евро-2024. Группа E Украина — Бельгия 0:0 Украина: Даниэль Бырлиджа, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сваток (Андрей Ярмоленко, 81'), Николай Матвиенко, Виталий Миколенко (Александр Зинченко, 58'), Николай Шапаренко (Владислав Ванат, 70'), Владимир Бражко (Тарас Степаненко, 70'), Георгий Судаков, Роман Яремчук (Руслан Малиновский, 70'), Артем Довбик Бельгия: Коэн Кастельс, Артур Теате, Ян Вертонген, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Кевин Де Брёйне, Амаду Онана, Юри Тилеманс (Орел Мангала, 62'), Жереми Доку (Жоан Бакайоко, 77'), Ромелу Лукаку (Луа Опенда, 90'), Леандро Троссард (Янник Карраско, 62') Предупреждения: Ваут Фас (43'), Артем Довбик (69')

Календарь и таблица Евро-2024

В параллельной игре Словакия и Румыния закончили встречу со счетом 1:1.

На 24-й минуте полузащитник словаков Ондрей Дуда открыл счет в матче после точной передачи Юрая Куцка.

Румыны смогли отыграться незадолго до свистка до перерыва. На полузащитника Яннисе Хаджи сфолили в штрафной, а Рэзван Марин точно исполнил пенальти.

Во второй 45-минутке игра получилась более закрытой, и никто из соперников не смог поразить ворота друг друга.

По итогам трех матчей у Словакии и Румынии оказалось по четыре очка.

Евро-2024. Группа Е. 3-й тур Словакия — Румыния 1:1 (1:1, 0:0) Голы: 1:0 — 24 Дуда, 1:1 — 37, пенальти МаринСловакия: Дубравка, Пекарик (Дьомбер, 90), Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70)Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Хаджи (Ман, 66), Станчу, Марин (Рус, 86), Марин, Дрэгуш (Пушкаш, 67), Коман (Сореску, 58)Предупреждения: Буркэ (45+1), Банку (45+3), Пушкаш (88), Дуда (90+1)

Таким образом, Словакия, Бельгия и Румыния вышли в плей-офф чемпионата Европы, а Украина стала последней в своей группе, уступив румынам по дополнительным показателям.