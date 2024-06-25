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    Дешам: Я не собираюсь пороть мертвую лошадь

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о матче с Польшей (1:1) в последнем туре группового этапа чемпионата Европы.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Я ничуть не разочарован. Конечно, мы хотели занять первое место, но кто только что был здесь? Скорупски. Он был великолепен, сделал много сейвов, и мы не смогли извлечь максимум пользы из наших моментов. В первом тайме у нас было пять. Но нужно отдать должное их вратарю.

    Я не собираюсь пороть мертвую лошадь. Команда сплочена, она создает моменты. Тот факт, что мы не забили, бросает тень на нашу игру, но, в конечном итоге, мы вышли в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в очень сложной группе. Теперь у нас будет немножко отдыха, и, надеюсь, вы, журналисты, тоже получите отдых», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

    По итогам группового этапа Евро-2024 Франция заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе и вышла в плей-офф турнира. Польша расположилась на последней 4-й позиции с 1-м баллом и закончила свое выступление на Евро.

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